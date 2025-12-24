Umfrage zeigt: Russische Bevölkerung erwartet baldiges Kriegsende

Eine Mehrheit der Russen erwartet einer offiziellen Umfrage zufolge ein Ende des Krieges in der Ukraine im neuen Jahr. Das staatliche Meinungsforschungsinstitut WZIOM teilte am Mittwoch mit, 70 Prozent der 1.600 Befragten sähen 2026 als ein für Russland erfolgreicheres Jahr als das laufende. Starke Kriegsmüdigkeit in Russland Für 55 Prozent sei diese Hoffnung mit einem Ende des Krieges verbunden. Außerdem gibt es im Land eine starke Kriegsmüdigkeit. Diese ist aber wegen starker Kontrolle schwer messbar.

"Der Hauptgrund für den Optimismus ist der mögliche Abschluss des militärischen Sondereinsatzes und das Erreichen der Ziele, die der Präsident im Einklang mit den nationalen Interessen umrissen hat", sagte der stellvertretende WZIOM-Leiter Michail Mamonow. Die russische Regierung bezeichnet den Konflikt offiziell als Sondereinsatz des Militärs.