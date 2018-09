Russischer WM-Final-Flitzer mit Vergiftungsverdacht in Berlin

Pjotr Wersilow war einer der vier Pussy-Riot-Mitglieder, die beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft im Juli in Russland in Polizeiuniformen auf das Spielfeld gestürmt waren, um gegen die Unterdrückung politisch Andersdenkender in Russland zu protestieren. Wegen des Protests saßen sie 15 Tage in Haft. Am Samstagabend wurde Wersilow, der seit Freitagabend wieder bei Bewusstsein ist, mit einem Ambulanzflieger nach Berlin-Schönefeld geflogen und mit Verdacht auf eine Vergiftung in ein Spital eingeliefert. Bereits am Sonntag konnte seine Freundin gute Nachrichten verkünden. "Ihm geht es besser, alles ist okay“, sagte seine Freundin Veronika Nikulschina der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Die Ärzte dort seien großartig, berichtete sie aus dem Krankenzimmer, ohne Details zu nennen.