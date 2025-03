Russischer Botschafter: Gehässige Kommentare zu Österreichs Außenpolitik

Kritik übten Botschafter und Botschaft zuletzt auch wiederholt an österreichischen Medien, die Gastkommentare und Leserbriefe nicht veröffentlichen würden. "Uns ist schon lange absolut klar, dass der mediale österreichische Mainstream die wahren Gründe und Voraussetzungen des Konflikts in der Ukraine ignoriert", hieß es in einem zunächst unveröffentlichten Text, der schließlich auf Facebook veröffentlicht wurde. Ljubinski wiederholte darin eine bekannte Darstellung des offiziellen Russlands, die als Wurzel des Übels vor allem den ukrainischen Euromaidan von 2013/2014 und seine Folgen sehen.

TASS-Korrespondenten ausgewiesen

Ebenso zunächst unveröffentlicht blieb ein Leserbrief an ein österreichisches Wochenmagazin, in dem sich der Botschafter im Zusammenhang mit der Ausweisung von zwei Korrespondenten der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS im vergangenen Sommer mit Pressefreiheit in Österreich beschäftigte. Die beiden seien zufällig oder nicht zufällig des Landes verwiesen worden, nachdem sie erfolglos versucht hätten, sich für eine Pressekonferenz des damaligen US-Außenministers Antony Blinken anzumelden. Diese Ausweisung sei still erfolgt und habe in Österreich für kein mediales Interesse gesorgt, klagte Ljubinski. Was er unter "mediales Interesse" versteht, führte der Diplomat nicht aus. Im digitalen Medienarchiv der APA finden sich im Zusammenhang mit dem Vorgang etwa 50 österreichische Publikationen aus dem vergangenen Jahr, in denen die von einer "negativen Sicherheitseinschätzung" betroffenen TASS-Korrespondenten Arina Dawidjan und Iwan Popow namentlich erwähnt wurden.