Nach Wahlsieg: Russe könnte neuer lettischer Premier werden

Zwar hat die Mitte-rechts-Regierung unter Premierminister Maris Kucinskis von der Partei „Grüne und Bauern“ (ZZS) einiges vorzuweisen. Das Wirtschaftswachstum kann dieses Jahr um die fünf Prozent erreichen, die Arbeitslosigkeit liegt bei rund acht Prozent. Doch die Sparpolitik, die die Einführung des Euros 2014 möglich machte, scheint die Bevölkerung zu ermüden, das Durchschnittseinkommen liegt nur knapp über 1000 Euro brutto. Auch sorgten Korruptionsfälle von lettischen Banken für Aufsehen – hier will die neugegründete „Neue Konservative Partei“ ( JKP) für mehr Transparenz sorgen, die knapp 14 Prozent erreichte.

Vjaceslavs Dombrovskis, der in Chicago in Volkswirtschaft promovierte, und schon als Wirtschaftsminister gearbeitet hat, gilt den Letten als leichter vermittelbar, als Parteichef Usakvos, der sich öfters mit Wladimir Putin traf und von einer russischen Okkupation der Krim nicht sprechen will. Das Verhältnis zu Russland ist eines der entscheidenden Fragen in dem Land, das eine 270 Kilometer lange Grenze mit dem östlichen Nachbarn teilt und das derzeit kanadische Truppen im Land hat. Richtige EU- und NATO-Gegner gibt es in dem Land mit zwei Millionen Einwohnern darum offiziell nicht.

Das zeigt der Erfolg der neuen Partei „Entwicklung.Dafür!“, die aus proeuropäischen Bürgerbewegungen entstanden ist. Sie erreichte zwölf Prozent. Sollte die „Harmonie“ erneut nicht als koalitionsfähig angesehen werden, so steht eine Mehrparteienregierung an, in der diese Europafreunde Einfluss geltend machen könnten.

Jens Mattern