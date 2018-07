Rouhani-Besuch in Österreich soll Gemäßigte im Iran stärken

Gratwanderung zwischen Iran und Israel

Auch für den jetzigen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen geht es laut Präsidentschaftskanzlei darum, "die Bemühungen der EU um eine Bewahrung des Atomabkommens mit dem Iran zu unterstützen". Für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist der Besuch Rouhanis eine heikle Gratwanderung. Auch er ist für den Erhalt des Atom-Deals. Bei seinem kürzlichen Besuch in Israel hatte er den Schutz des jüdischen Staates zur österreichischen "Staatsräson" erklärt.

Die Führung in Teheran hat sich allerdings die Vernichtung des "zionistischen Gebildes" - Israel - auf die Fahnen geschrieben. Khamenei und andere Exponenten des iranischen Regimes bezeichnen das Land regelmäßig als "Krebsgeschwür". Israel lehnt wie US-Präsident Trump den Atom-Deal mit Teheran vehement ab.

Israel besorgt über Besuch

Israel habe "Besorgnis über den Besuch ausgedrückt", berichtete die "Jerusalem Post" (Onlineausgabe) unter Berufung auf nicht näher genannte diplomatische Kreise. Scharf äußerte sich der Leiter des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Jerusalem, Efraim Zuroff. "Hätten sie auch Hitler eingeladen, wenn sie gewusst hätten, was er tun wird", sagte der israelische Nazi-Jäger. Das iranische Regime sei nämlich "ein terroristisches Schurkenregime, das es auf die Vernichtung Israels abgesehen hat". "Die Einladung an Rouhani steht in krassem Gegensatz zur Sorge, die Kurz für die israelische Sicherheit ausgedrückt hat", spielte Zuroff auf die Aufsehen erregenden Aussagen von Bundeskanzler Kurz bei dessen Israel-Besuch vor drei Wochen an.

Kurz versicherte gegenüber der APA im Zusammenhang mit der Visite, als "selbstverständlich, dass ich die Sorgen und das Sicherheitsbedürfnis Israels sehr ernst nehme. Ich werde die Rolle des Irans in der Region daher auch klar ansprechen. Ebenfalls werde ich deutliche Worte zur Menschenrechtssituation finden."

Die Menschenrechtslage im Iran weiterhin katastrophal, zahlreiche Regimekritiker sitzen im Gefängnis, die Zahl der Hinrichtungen ist hoch. Die mächtigen Revolutionsgarden betreiben nach wie vor ihr ehrgeiziges Rüstungsprogramm, wobei besonders die weitreichenden Raketen dem Westen, Israel, und auch Saudi-Arabien ein Dorn im Auge sind.

Dazu kommt die von vielen Beobachtern und Kritikern als expansionistisch eingestufte Politik Teherans. Der Iran unterstützt die syrischen Regimetruppen, die libanesische Hisbollah, die jemenitischen Houthi-Rebellen und hat militärische Berater im Irak stationiert. Israel und Saudi-Arabien sehen im Iran ihren Erzfeind. Die Trump-Administration unterstützt kräftig alle Bestrebungen, den Einfluss des Iran zurückzudrängen.

Sollten Präsident Rouhani und seine Regierung stürzen, könnte eine Rückkehr von Kräften drohen, wie sie einst der frühere Präsident Mahmoud Ahmadinejad verkörperte. Deswegen ist es im Interesse vor allem der Europäer, dass das Atomabkommen nicht platzt und eine noch kritischere Lage im Nahen Osten entstehen könnte, als sie ohnehin schon ist.