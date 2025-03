Rom: Zehntausende beteiligten sich an Demonstration für Europa

Zehntausende Personen haben sich am Samstag in Rom an einer großen Demonstration für den Zusammenhalt Europas beteiligt. "Ein Platz für Europa: Viele Städte, eine einzige Stimme" lautet der Slogan der Kundgebung auf der zentralen Piazza del Popolo in Rom. Sie wurde vom Journalisten der Tageszeitung "La Repubblica", Michele Serra, mit Unterstützung des römischen Bürgermeisters Roberto Gualtieri organisiert.

Die Organisatoren fordern "ein geschlossenes und in seinen Grundprinzipien gefestigtes Europa". "Von hier aus entsenden wir eine sehr klare Botschaft, die niemand instrumentalisieren sollte: Wir brauchen ein politisches Europa, angefangen bei der Außen- und Verteidigungspolitik.

Als europäischer Föderalist habe ich ganz klare Vorstellungen: Wir haben Jahrzehnte verloren, um die europäische Integration zu erreichen, und was uns betrifft, sind wir heute hier auf dem Platz mit der ukrainischen Gemeinschaft und mit einem Banner in den Farben der Ukraine und mit der Aufschrift 'Europäischer Widerstand'", sagte der Chef der proeuropäischen Oppositionspartei "Più Europa" Riccardo Magi.