Römische Rosen für FP-Minister

Seit Jahresbeginn kamen rund 16.000 Flüchtlinge an der italienischen Küste an. Italien ist damit neben Griechenland und Spanien eines jener EU-Länder, die die meisten Ankünfte von Flüchtlingen zählen. Italienische Politiker hatten deshalb in der Vergangenheit wiederholt moniert, das Land werde in Sachen Migration von der EU im Stich gelassen. Bei dem für Sonntag geplanten EU-Sondertreffen zum Thema Migration will Italiens Premier Giuseppe Conte nun einen Vorschlag für eine europäische Lösung unterbreiten.

Diesen Vorschlag besprach Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch gleich mit seinen Freunden von der FPÖ, Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl. Von „Freunden und Verbündeten, um unsere Völker zu verteidigen“ schrieb Salvini vor dem Treffen, Vizekanzler Strache von einer „Partnerschaft“, um sicherzustellen, „dass illegale Migration gestoppt“ werde. Beide posteten auf Twitter fröhliche Selfies ihrer Zusammenkunft.