Regimekritikerin: „Die Opposition ist geeint, das wird zum Problem für Orbán“

.Wenn es um politischen Widerstand in Ungarn geht, steht das Gebäude des öffentlichen Rundfunks oft im Mittelpunkt. Beim Aufstand gegen das stalinistische Regime 1956 wurde es gestürmt. 2006 drang die rechte, von Viktor Orbán angeführte Protestbewegung in das Gebäude ein, um dort ihre Forderungen auf Sendung verlesen zu lassen. Am Sonntagabend war es wieder soweit. Eine Gruppe von Parlamentsabgeordneten der Opposition kam ins Gebäude, um dort den Nachrichtenmachern die Forderungen der Protestbewegung zu übergeben. Eine private Sicherheitsfirma setzte sie auf die Straße. 15 Abgeordnete widersetzten sich und harrten auch am Montag im Gebäude aus.