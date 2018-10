„Rechtspolitischer Druck“ auf Trump nach UN-Urteil

„Das Urteil ist zwar bindend, weil die USA Mitglied der UNO und insofern Vertragspartei der IGH-Statuten sind (im Gegensatz zum Internationalen Strafgerichtshof, den die USA ablehnen). Eine Nichtbeachtung wäre also eine Völkerrechtsverletzung“, analysiert Walter Obwexer, Völkerrechtsprofessor an der Uni Innsbruck, im KURIER-Gespräch. Allerdings gebe es keine Sanktionsmöglichkeiten. Die habe ausschließlich der UN-Sicherheitsrat. Und das auch nur, wenn der Weltfrieden bedroht sei, so der Experte. „Praktisch ist das Urteil daher nicht durchsetzbar, weil die USA im Sicherheitsrat ja ein Vetorecht haben“, so der Experte.

Allerdings erzeuge es dennoch einen massiven „rechtspolitischen Druck“ auf Trump und die USA. Obwexers Argumentation: „ Amerika fordert überall die Einhaltung des Völkerrechts ein. Etwa im Fall Russlands, das ja bekanntlich die (ukrainische) Krim annektiert hat. Da wurden dann Sanktionen verhängt. Politisch ist es daher nicht einfach, von anderen etwas zu fordern, das man selbst nicht einhalten will.“ Walter Friedl