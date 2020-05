Rechte AfD rüstet zum Einzug in zwei Landtage

Die morgigen Wahlen in Brandenburg und Thüringen haben einen Favoriten: Die Euro-kritische "Alternative für Deutschland" (AfD). Sie hat laut Umfragen beste Chancen, auch in die Landtage in Potsdam und Erfurt zu kommen. Es wären weitere Stationen beim Aufstieg der Rechtspartei: Vor zwei Wochen kam sie in Sachsen mit 9,7 Prozent erstmals in einen Landtag.

Im Gegensatz zur Europawahl, wo sie schon sieben Prozent erreicht hatte, machte die AfD jetzt einen schrillen Protestwahlkampf für die zusammen drei Millionen Wähler. Diesmal rückte sie von ihrem Kernthema, der Kritik an Merkels , Euro-Rettung‘, ab und konzentrierte sich auf anderes: dezidierten Antiamerikanismus mit Ablehnung des transatlantischen Handelsabkommens bis zur Verteidigung Putins und klar fremdenfeindliche Töne. Das zieht offenbar bisherige Wähler aller Parteien inklusive der "Linken" und viele der im Osten besonders häufigen Nichtwähler an.