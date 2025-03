Putins Lieblings-Reporterin stirbt durch Landmine

Sie war unter anderem für Putins Propaganda-Sender „Russia Today“ tätig. Seit zwei Jahren arbeitete sie beim staatlichen TV-Sender Kanal Eins als Militärkorrespondentin. Ihr Fokus war das Kriegsgebiet in der Ukraine.

Prokofjewa inszenierte sich als vehemente Verfechterin des Krieges, während sie gleichzeitig von den Privilegien einer regierungsnahen Stellung profitierte. Sie galt als Sprachrohr für die russische Propaganda und zeigte sich auf Fotos oft in Militäruniform.

Prokofjewa starb "bei der Ausübung ihrer beruflichen Pflicht", so Kanal Eins, nachdem sie auf eine Landmine trat, die laut dem Sender vom ukrainischen Militär gelegt wurde. Der Vorfall ereignete sich in der Siedlung Demidowka im Bezirk Krasnojaruschski in Russland – eine Region, die häufigen ukrainischen Angriffen ausgesetzt ist. Auch ihr Kameramann wurde schwer verletzt.

Auf Instagram betonte Prokofjewa, sie sei immer für die russischen Streitkräfte da und befürworte voll und ganz den Krieg: "Heute möchte ich sagen: Egal, was passiert, ich werde immer für unsere Jungs da sein. Ihr könnt beleidigen, hassen, euch abmelden, fluchen. Das ist mir egal!!! Ich bin Russin, ich bin Patriotin, ich liebe mein Land und ich habe unsere Streitkräfte immer unterstützt."

Die russische Regierung äußerte sich bis dato nicht zum Tod Prokofjewa.