Putin will Wahl der Ukrainer "akzeptieren"

Und es gibt runde Tische. Dabei sollen, so der Wunsch der Regierung, Vertreter der Ostukraine und Vertreter der Regierung zu einer gemeinsamen Linie im Umgang mit den Problemen im Osten kommen. Am Mittwoch fand wieder ein solches Treffen statt. Nach dem ersten gescheiterten Versuch vor einer Woche in Kiew, dem zweiten vergangenen Samstag in Kharkiw nun der dritte Versuch in der südukrainischen Stadt Mikolaijw. Konkrete Ergebnisse wurden ebenso wenig erwartet, wie vor den vorangegangenen Besprechungen. Und geredet wurde diesmal just an einem Tag, an dem die ukrainischen Kräfte neue Offensiven in ihrer Anti-Terror-Operation im Osten starteten. Aus mehreren Orten wurden Gefechte gemeldet.

Dabei ist völlig unklar, wie viel Kontrolle die Regierung in Kiew noch über die lokalen Behörden im Donbass hat, und wie oder ob die Präsidentenwahl in der Region stattfinden wird. Die Vorgehensweise der Regierung in Kiew jedenfalls, Einheiten von Armee und Nationalgarde in Kooperation mit irregulären Milizen gegen die Separatisten vorrücken zu lassen, kommt bei der regionalen Bevölkerung nicht gut an und schürt oft vor allem eines: Angst. Das, wenn auch zugleich die Sympathien für die Separatisten enden wollend zu sein scheinen.

Das öffentliche Bekenntnis des mächtigen Oligarchen Rinat Achmetow zu einer geeinten Ukraine und gegen die Separatisten ist in den Tagen vor der Wahl das wohl hoffnungsvollste Signal für den wichtigen Urnengang. Seine Worte hatten Folgen: unterstützende Hupkonzerte, Warnstreiks, aber vor allem sollte sein Einfluss auf die regionalen Behörden ebenso wie auch auf die Polizei nicht unterschätzt werden. Entsprechend schroff fiel die Reaktion der Rebellen aus. Sie ließen am Mittwoch wissen, dass man Achmetows Betriebe in der Region enteignen werde. Ein Bus seines Fußballclubs Schachtar Donezk wurde angegriffen.

Weniger das Ergebnis der Wahl am Sonntag wird ausschlaggebend sein als ihr Verlauf. Denn nach dem von den Separatisten veranstalteten Referendum am 11. Mai geht es am Sonntag vor allem um eines: Ob Kiew die Autorität hat, die Wahlen in der Ostukraine organisieren, abhalten und damit ein representatives Wahlergebnis zustande bringen zu können. Wie es in der ukrainischen Nationalhymne schon eingangs heißt: "Noch ist die Ukraine nicht gestorben."