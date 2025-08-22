Treffen mit Selenskij? Das sind Putins Forderungen für einen Gipfel
Demnach will der russische Präsident eine fertige Agenda für das Treffen vorgelegt bekommen. Diese gebe es allerdings noch nicht.
Der russische Präsident Wladimir Putin stellt Bedingungen für ein Gipfeltreffen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenskij.
Voraussetzung sei eine fertige Agenda für das Treffen, sagte Außenminister Sergej Lawrow dem US-Fernsehsender NBC. Diese gebe es noch nicht. Ohne konkreter zu werden erklärte Lawrow, Russland habe sich bei einer Reihe von Punkten, die US-Präsident Donald Trump angesprochen habe, flexibel gezeigt.
