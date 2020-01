Proteste nach Abschuss: Irans Opposition fordert Khameneis Rücktritt

Iran nahm britischen Botschafter fest

Der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge war zudem der britische Botschafter in Teheran für einige Stunden festgenommen worden. Inzwischen soll er aber wieder freigelassen worden sein. Botschafter Rob Macaire soll am Samstagabend an einer Protestkundgebung vor der Universität Amir Kabir teilgenommen haben.

Der britische Außenminister Dominic Raab protestierte scharf gegen die Festnahme, die "ohne Begründung oder Erklärung" erfolgt sei. Es handle sich daher "um eine ungeheuerliche Verletzung des Völkerrechts".

Laut Tasnim hat Macaire die Demonstranten provoziert, "radikale Aktionen" durchzuführen. Macaire sei nach "einigen Stunden" wieder freigelassen worden, werde aber am Sonntag ins Außenministerium zitiert, schrieb Tasnim unter Berufung auf informierte Quellen. Eine offizielle Bestätigung des Außenministeriums lag zunächst nicht vor.

Trump sichert Demonstranten im Iran Unterstützung zu

US-Präsident Donald Trump hat indes den Demonstranten im Iran seine Unterstützung zugesichert. Trump schickte am Samstag (Ortszeit) inhaltsgleiche Twitter-Nachrichten auf Englisch und auf Persisch an das "tapfere, leidgeprüfte Volk" im Iran. "Ich stehe seit Beginn meiner Präsidentschaft an Ihrer Seite, und meine Regierung wird Ihnen auch weiterhin zur Seite stehen", schrieb der US-Präsident.