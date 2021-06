Prominenter AfD-Neuzugang vergleicht Islam mit NS-Ideologie

Vor zwei Jahren war Nicolaus Fest noch Teil jener Elite, die die AfD gern als " Lügenpresse" brandmarkt. Heute ist der einstige stellvertretende Bild am Sonntag-Chefredakteur selbst bei den Rechtspopulisten: Weil die "Rechtsstaatlichkeit in Deutschland schwindet", Zustände wie in der DDR oder Russland drohen, sei er der Partei beigetreten, sagte er am Donnerstag.