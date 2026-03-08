Erste Hochrechnung: Grüne gewinnen Landtagswahl in Baden-Württemberg

Die regierenden Grünen haben die Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg überraschend gewonnen. Ersten Hochrechnungen zufolge kam die Partei von Spitzenkandidat Cem Özdemir auf 31,8 bzw. 31,7 Prozent der Stimmen, die CDU erreichte 29,6 bzw. 30,3 Prozent. Die rechtspopulistische AfD wurde drittstärkste Kraft, die SPD schaffte es nur noch knapp ins Landesparlament. FDP und Linke scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Eine Fortsetzung der Koalition von Grünen und CDU war erwartet worden. Offen war bis zuletzt nur, welche der beiden Parteien am stärksten abschneidet und damit den Ministerpräsidenten stellen wird. Noch vor wenigen Wochen hatte die Partei von Bundeskanzler Friedrich Merz einen deutlichen Vorsprung, doch konnten die Grünen mit ihrem beliebten Spitzenkandidaten Özdemir am Ende aufholen. Der langjährige Grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte nach drei Amtszeiten nicht mehr kandidiert.

CDU gibt sich noch nicht geschlagen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gab die Wahl für seine Partei aber noch nicht verloren. Der Abend bleibe spannend, sagte er in der ARD. Man warte auf die erste Hochrechnung. "Natürlich hoffen wir noch", sagte Linnemann. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sagte, dass er selbst die Verantwortung für das Ergebnis übernehme. Was das bedeutet, führte er nicht weiter aus.

Auch Özdemir wollte sich noch nicht zum Wahlsieger erklären. "Was für ein Wahlkampf. Was für eine fulminante Aufholjagd", sagte er am Sonntagabend vor Anhängern. "Es ist noch zu früh, um final etwas zu sagen", fügte er mit Blick auf die ersten Hochrechnungen hinzu. Er hoffe, dass sich diese bestätigten. Grünen-Parteichef Felix Banaszak bejubelte den Wahlerfolg seiner Partei als "großartig". "Dieses Ergebnis bringt uns so einen Rückenwind", sagte er.

Die AfD dürfte drittstärkste Kraft im Stuttgarter Landtag werden. Sie kann mit 17,7 bzw. 17,9 Prozent rechnen. Die SPD dürfte auf 5,5 bzw. 5,4 Prozent kommen. FDP und Linke liegen mit jeweils 4,4 bzw. 4,5 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde.

AfD "sehr zufrieden", SPD beklagt Ergebnis als "sehr bitter"

AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel sagte, sie sei "sehr zufrieden". Es laufe auf eine Verdoppelung des vorherigen Ergebnisses hinaus. "Wir werden Oppositionsarbeit machen", kündigte sie an. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf bezeichnete das Ergebnis seiner Partei als "sehr bitter". Die Sozialdemokraten seien zwischen den Spitzenkandidaten von CDU und Grünen "unter die Räder gekommen". Er hoffe, dass dieser Effekt bei der bevorstehenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz auch eintrete - und zwar zugunsten des dortigen SPD-Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer. Der baden-württembergische SPD-Landeschef Andreas Stoch trat noch am Wahlabend zurück.

Die Wahlbeteiligung lag den Hochrechnungen nach bei 70,2 bis 71,5 Prozent (2021: 63,8). Rund 7,7 Millionen Menschen waren im äußersten Südwesten Deutschlands wahlberechtigt - so viele wie noch nie. Denn erstmals durften auch Jugendliche ab 16 Jahren an der Landtagswahl teilnehmen. Der mittlerweile 77-jährige Ministerpräsident Kretschmann war nicht mehr angetreten. Er ist seit 2011 im Amt - als erster und bisher einziger grüner Regierungschef eines deutschen Bundeslandes. Davor hatte über Jahrzehnte die CDU den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg gestellt.