Premier Renzi läuft zur Hochform auf

Italiens Premier Matteo Renzi läuft wenige Tage vor der EU-Wahl zur Hochform auf. Im Eiltempo absolviert der 39-jährige Senkrechtstarter Wahltermine von Nord bis Süd: Vormittags eine Kundgebung in Mailand, nachmittags ein Treffen in Bari, dazwischen ein Schulbesuch, Radio- und Fernsehinterviews, am Abend die Abschlusskundgebung in Rom. Für den ehemaligen Florentiner Bürgermeister Renzi ist die EU-Wahl am Sonntag ein wichtiger Stimmungstest. Vor knapp drei Monaten hat er seinen Vorgänger Letta bei einem parteiinternen Putsch aus dem Amt gejagt.

Seine hemdsärmelige Art kommt mittlerweile auch bei anfänglichen Renzi-Skeptikern gut an. Bei den Wahlumfragen liegt seine Demokratische Partei (PD) mit 33 Prozent vorne.