Weitreichender Boykott: Post aus 88 Ländern in die USA eingeschränkt
Wegen der von den USA verhängten Zölle haben nach UN-Angaben Versandfirmen aus zig Ländern ihren Postservice in das Land ganz oder teilweise gestoppt. Seit der Verhängung der neuen Zölle durch US-Präsident Donald Trump sei der Brief- und Paketverkehr in die USA um mehr als 80 Prozent gesunken, teilte am Samstag die UN-Sonderorganisation Weltpostverein (WPV) ein. Aus 88 Ländern seien die Postdienstleistungen in die USA teilweise oder ganz eingestellt.
Die Österreichische Post hat bereits ab 26. August die Zustellung von Paketen in die USA (inklusive Puerto Rico) großteils eingestellt. Der letzte Tag für die Annahme von Paketen ist somit Montag, der 25. August. Als Grund nennt das börsennotierte, teilstaatliche Unternehmen die Änderungen der Zollbestimmungen in den Vereinigten Staaten.
