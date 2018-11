Polen: Justiz-Rückzieher nur Taktik vor Europa-Wahlen?

Im Streit zwischen EU-Behörden und der Regierung in Warschau um die Zwangspensionierung von Richtern des Obersten Gerichts gibt es Bewegung. Im Eilverfahren wurde am Mittwoch ein Gesetzesvorschlag der regierenden Partei „Recht und Gerechtigkeit“ ( PiS) vorgestellt und darüber abgestimmt. Demnach soll die erst kürzlich verfügte Zwangspensionierung von 23 Richtern aufgehoben werden. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte Polen im Oktober dazu aufgefordert.

Der PiS-Entwurf muss noch durch den Senat und Staatspräsidenten bestätigt werden; dies gilt jedoch als Formsache.

Umstrittene Justizreform

Das nationalkonservativ regierte Land befindet sich aufgrund seiner umstrittenen Justizreformen seit 2016 im Konflikt mit der EU-Kommission, welche auch die Klage in Luxemburg eingereicht hatte. Besonders laut wurde es um das Oberste Gericht, die wichtigste und bisher unabhängigste Instanz in Polens Gerichtswesen, nach Gleichschaltung des Verfassungsgerichts: Seit 3. Juli konnten Richter des SN, die das 65. Lebensjahr überschritten haben, entlassen und durch jüngere, parteikonforme Juristen ersetzt werden.

Die PiS argumentierte, dass die ältere Generation der Richter noch zu einer ex-kommunistischen Kaste gehörten und eine Verbesserung des Rechtsstaats nur durch deren Abgang möglich sei. Die Opposition warf dem Regierungslager vor, seinen Machtbereich zu erweitern.