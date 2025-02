Trump gab die Ernennung von Tom Rose am Donnerstagabend (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social bekannt.

In einem Interview mit rechtsgerichteten polnischen Medien rief er zur Wahl des Kandidaten der PiS-Partei, Karol Nawrocki, bei der Präsidentschaftswahl im Mai auf. Rose wird den Botschafterposten im Vorfeld des Urnengangs übernehmen - und vor dem Hintergrund womöglich bevorstehender Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges in der benachbarten Ukraine.

"Hoch angesehener Geschäftsmann"

Trump bezeichnete Rose als "hoch angesehenen Geschäftsmann und Kommentator". Er werde in seiner neuen Rolle in Warschau "sicherstellen, dass unsere Interessen in Polen vertreten sind, und Amerika an die erste Stelle setzen".

Rose, der nach der Jahrtausendwende Vorstandsvorsitzender der israelischen Zeitung "Jerusalem Post" war, ist zudem ein entschlossener Unterstützer Israels. In den vergangenen Tagen hat er unter anderem den stark umstrittenen Vorstoß Trumps zur Inbesitznahme des Gazastreifens durch die USA verteidigt.