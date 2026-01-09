Ausland

Papst Leo XIV. warnt: "Eine kriegerische Stimmung breitet sich aus"

Der Papst sitzt auf einem verzierten Stuhl.
Leo XIV. bemängelt, dass "das nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegte Prinzip, das es Ländern verbot, Gewalt anzuwenden, um die Grenzen anderer zu verletzen" gebrochen worden sei.
09.01.26, 13:22

Papst Leo XIV. hat angesichts der wachsenden Gewaltbereitschaft in der Welt seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht. "Krieg ist wieder in Mode gekommen, und eine kriegerische Stimmung breitet sich aus", sagte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken in einer Ansprache vor Diplomaten im Vatikan. Er erkenne derzeit eine Schwäche des Multilateralismus auf internationaler Ebene. Diese Entwicklung gebe Anlass zur Sorge, sagte Leo.

