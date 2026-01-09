Papst Leo XIV. warnt: "Eine kriegerische Stimmung breitet sich aus"

Papst Leo XIV. hat angesichts der wachsenden Gewaltbereitschaft in der Welt seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht. "Krieg ist wieder in Mode gekommen, und eine kriegerische Stimmung breitet sich aus", sagte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken in einer Ansprache vor Diplomaten im Vatikan. Er erkenne derzeit eine Schwäche des Multilateralismus auf internationaler Ebene. Diese Entwicklung gebe Anlass zur Sorge, sagte Leo.