Papst Leo XIV. hält am Mittwoch seine erste Generalaudienz

Bei der großen Generalaudienz auf dem Petersplatz, zu der Tausende Menschen erwartet werden, wird der neue Papst eine Katechese halten, also einen biblischen Text auslegen. Ebenso wird erwartet, dass er in einer kurzen Ansprache auf aktuelle Krisen und Konflikte in der Welt eingeht sowie besondere Gäste grüßt.

Zutritt mit kostenloser Eintrittskarte

Wer an dem Treffen teilnehmen will, braucht eine kostenlose Eintrittskarte, die über die Präfektur des Päpstlichen Hauses bestellt werden kann. Für Personen und Gruppen aus dem deutschsprachigen Raum übernimmt das zuständige Pilgerzentrum über seine Website die Bestellungen. Die Karten können etwa 100 Tage im Voraus und bis spätestens zehn Tage vor dem Termin geordert werden. Für die Sonderaudienzen, die der Papst heuer anlässlich des großen Pilgerevents "Heiliges Jahr" zumeist an Samstagen hält, sind keine Einlasskarten erforderlich.

Papst Franziskus hatte seine letzte Generalaudienz am 12. Februar in der Vatikanischen Audienzhalle abgehalten. Seine Ansprache ließ er jedoch von einem Mitarbeiter verlesen. Zwei Tage später wurde er aufgrund einer schweren Atemwegserkrankung für mehr als fünf Wochen in die Gemelli-Klinik gebracht. Am 21. April starb er im Alter von 88 Jahren in seiner Wohnung im Vatikan.