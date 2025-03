Beten für den Papst in Rom: Glaube, Liebe, Hoffnung

Für die Pilger und Anhänger von Papst Franziskus war diese Woche eine emotionale Herausforderung. Die Nachricht, dass der Heilige Vater an einer bilateralen Lungenentzündung erkrankt ist und ein leichtes Nierenversagen festgestellt wurde, hat viele das Schlimmste befürchten lassen. Seit dem 14. Februar wird der Papst im Gemelli Spital in Rom behandelt. Und die Lage war kritisch.

Sie ist nicht die einzige, die an die Kraft des Gebetes glaubt. Entlang der Petersplatz-Kolonnaden sieht man viele kleine graue Zelte. Hier finden auch Obdachlose Schutz. Vor einem dieser Zelte sitzen Mario aus Córdoba, Argentinien, und Flavia aus Prato. Mario ist 33 Jahre alt, ein Weltenbummler und Lowcost-Reisender. Flavia, um die 25, wollte eigentlich über den Frankenweg nach Rom pilgern, hat aber nach der ersten Strecke beschlossen, dass es sie billiger kommen würde, den Bus zu nehmen. Beide sind praktizierende Katholiken und der Meinung, dass ein Gemeinschaftsgebet nicht wirkungslos bleibt. „Es ist nämlich so, wenn ganz viele Menschen ein und dasselbe fühlen und sich wünschen, dann hat das eine Wirkung“, sagt Mario.

Die Gläubigen beten für ihn. Es ist kurz vor 21 Uhr, der Petersplatz erstrahlt im Licht der großen Scheinwerfer. Der Altar ist noch leer, die hohen Prälaten haben aber schon rechts davon Platz genommen. In Kürze beginnt das Rosenkranzgebet, das seit Dienstag jeden Abend Hunderte im Gebet für Papst Franziskus vereint. Ursula und Manuela sind heute auch dabei. Beide um die Mitte 50, Ursula kommt aus Deutschland, Manuela aus Bolivien, beide leben schon lange in Rom. Ihnen stellt der Laie die Frage: Hilft beten wirklich? „Ja, davon bin ich überzeugt“, antwortet Ursula. „Ich habe eine wirklich schwere Krankheit hinter mir. Und ich weiß, dass ich damals all meine Freunde immer wieder aufgefordert habe, betet für mich. Daraufhin hat ein Freund auf Hawaii sogar jeden Abend ein indigenes Ritual veranstaltet. Und hier bin ich.“

In der Kirche

Tags darauf, 10 Uhr Vormittag. Priester Fernando Laguna kommt aus Morón, eine Stadt nicht weit von Buenos Aires. Seit eineinhalb Jahren ist er Vorsitzender der argentinischen Kirche und des argentinischen Priesterkollegiums in Italien; seine Kirche auf der Piazza Buenos Aires ist der Beata Maria Vergine Addolorata gewidmet.

Den Papst habe er das letzte Mal am 16. Februar getroffen, sagt der Priester. Er hatte das argentinische Priesterkollegium zu sich geladen. „Wir haben über die Aufgaben unseres Amts gesprochen, was es heißt: den Armen zuzuhören und was Barmherzigkeit bedeutet. Am Ende sagte der Heilige Vater ,Es war sehr schön mit euch zu sprechen’.“ Nicht zuletzt, vermutet der Pater, weil auch für einen Papst die Muttersprache ein Stück Zuhause bleibt. Die Frage, wie es für den Papst weiter gehen wird, darf nicht gestellt werden. Dafür erzählt der Priester von einer Nachricht, die er von einem Gläubigen aus der Heimat bekommen hat: „Er hat mir von einem Traum erzählt, in dem der Papst genesen war und sein Amt aufs Neue aufgenommen hatte.“

17 Uhr, Kirche San Marcello al Corso. Die Kirchenbänke beginnen sich zu füllen. Um 18 Uhr wird Kardinal Baldassare Reina, Generalvikar des Heiligen Vater, eine Messe für Papst Franziskus feiern und vor dem Wundertätigen Kruzifix beten. Dabei handelt es sich um das Kreuz, das der Papst am 27. März 2020 vor dem Eingang des Petersdoms aufstellen ließ, um Gott gegen die Ausbreitung der Pandemie zu bitten. Jetzt soll es den Heiligen Vater auf dem Weg der Genesung beistehen.

Die Zahl der Pilger und Gläubigen, die in Rom sind, ist nicht gestiegen, erfährt man in der Infostelle am Petersplatz. Warum das so ist, entnimmt man den Worten des jungen polnischen Priesters Luca: „Wie der Papst sagt: ,Wir sind alle in den Händen Gottes’.“