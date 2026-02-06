Ausland

Mindestens 31 Tote bei Anschlag in Pakistan

Blast at Shiite mosque in Islamabad
Anschlag auf ein Gemeindehaus nahe der Hauptstadt Islamabad.
06.02.26, 12:28

In Pakistan sind bei dem Anschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus nahe der Hauptstadt Islamabad mindestens 31 Menschen getötet worden. Rund 170 weitere Gläubige seien verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter am Freitag der Deutschen Presse-Agentur

Den Angaben nach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus.

Anschlag gegen Schiiten gerichtet

Die Zahl der Toten dürfte noch steigen. Viele Verwundete befänden sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, teilte ein Sprecher der Rettungskräfte mit. In einer Klinik in Islamabad wurde der Notstand ausgerufen, wie die pakistanische Zeitung Dawn berichtete. 

Schiitische Muslime stellen etwa 20 Prozent der fast 250 Millionen Einwohnern des südasiatischen Landes dar. Die pakistanischen Taliban und extremistische islamistische Gruppen haben in der Vergangenheit wiederholt schiitische Muslime angegriffen.

Pakistan
