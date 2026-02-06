In Pakistan sind bei dem Anschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus nahe der Hauptstadt Islamabad mindestens 31 Menschen getötet worden. Rund 170 weitere Gläubige seien verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Den Angaben nach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus.