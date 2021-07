OSZE-Sondergesandter lobt Fortschritte im Konflikt

Der OSZE-Sondergesandte Martin Sajdik hat die Entscheidung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine, ihre umstrittenen Kommunalwahlen zu verschieben, als "neues positives Momentum" in den Verhandlungen zur Beilegung des Ukraine-Konflikts bewertet. Der österreichische Diplomat lobte am Mittwoch im Gespräch mit dem Ö1-Radiosender insgesamt die Fortschritte, die zuletzt erzielt worden seien.

"Wir haben einen Waffenstillstand seit Anfang September", sagte Sajdik, der auch den Abzug leichter Waffen erwähnte. Die Verschiebung der Kommunalwahlen in Luhansk und Donezk biete nun die Möglichkeit, die Wahlen gut vorzubereiten. Diese könnten dann nach einem neuen Wahlgesetz gemäß der Standards der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ( OSZE) auf demokratischer Basis abgehalten werden. Dass die Wahl am 21. Februar stattfinden wird, bestätigte Sajdik nicht. Es könne auch März oder April werden.