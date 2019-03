Opposition in Serbien intensiviert Straßenproteste

Im Konflikt zwischen Opposition und Regierung in Serbien ist am Wochenende der staatliche Rundfunk zum Zankapfel geworden. Demonstranten hatten das Rundfunkgebäude in Belgrad am Samstag gestürmt und kurzzeitig besetzt. Bei einer Pressekonferenz von Präsident Aleksandar Vucic am Sonntag umstellten Demonstranten schließlich den Amtssitz Vucics. Der saß vier Stunden lang fest. Erst, nachdem die Demonstranten vor eine Polizeistation (wo angeblich sieben bei der TV-Besetzung Festgenommene festgehalten werden) zogen, konnte der Präsident das Gebäude wieder verlassen. Die Forderung der Protestbewegung, die sich Bund für Serbien nennt: Der Rücktritt Vucics. Und er Rundfunk wurde zum Ziel, weil die serbische Opposition dem Sender RTS vorwirft, Regierungspropaganda ungefiltert zu verbreiten.