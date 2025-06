ChatGPT im Kinderzimmer: Neue KI-Spielzeuge von Mattel?

Je nachdem, wie die Produktpalette von Mattel und OpenAI ausfällt, könnten Kinder in Zukunft mit KI-unterstützten Barbies spielen oder gegen eine künstliche Intelligenz bei Uno antreten. Diese Produkte könnten einen frühen Schritt in Richtung eines Lebens mit KI darstellen, das für zukünftige Generationen zunehmend allgegenwärtig sein wird.

Rückkehr der "Hello Barbie"?

Mattel unternahm bereits 2015 einen Versuch, den Barbie-Puppen mittels KI das Reden beizubringen. Die sogenannte "Hello Barbie" konnte über ein im Nacken verbautes Mikrofon aufzeichnen, was Kinder zu ihr sagen. Diese Daten wurden gesammelt und dann zur Analyse ins Netz gesendet. So konnte die Puppe anschließend mit einem von 8.000 Dialogsätzen antworten.

Genau dieser Aspekt gefiel vielen besorgten Eltern nicht, weswegen eine heftige Datenschutzdiskussion um das sprechende Spielzeug entbrannte. Zudem gelang es Sicherheitsforschern, die "Hello Barbie" zu hacken. 2019 nahm Mattel die Puppe schließlich vom Markt. Sammler können sie heute nur noch mit viel Glück auf willhaben kaufen.

Genau dieses Datenschutzdrama soll sich nicht noch einmal wiederholen. In ihrer gemeinsamen Presseaussendung betonen Mattel und OpenAI, dass bei allen kommenden Produkten ein Schwerpunkt in der Entwicklung auf "Sicherheit" und "Datenschutz" liegen wird.

Um die Puppen sicherer zu machen, müsste die Verarbeitung der Dialoge in der Puppe direkt passieren - und nicht online. OpenAI bietet aktuell aber noch keine Offline-Variante seiner KI an. Zudem würde die Puppe wahrscheinlich sehr teuer werden. So deutet alles darauf hin, dass Mattel weiterhin auf eine Online-Lösung setzen wird. Vorausgesetzt, die "Hello Barbie" feiert wirklich ein Comeback.