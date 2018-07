Ohrfeige für Polens Regierung

Das Verfassungsgericht sowie den Landesgerichtsrat konnte die Regierung in Warschau bereits mit parteikonformen Richtern besetzen. In Richtung Auflösung der Gewaltenteilung wurde in der Nacht auf Mittwoch erneut ein wichtiger Schritt unternommen: In einer Sitzung des Senats stimmten die Abgeordneten der zweiten Kammer über eine Novelle ab, die das Oberste Gericht betrifft – die letzte bedeutende Institution der Judikative des Landes. „Dies ist ein weiterer Schritt, der die Gerichtsbarkeit der Politik unterordnet“ so Adam Bodnar, der Ombudsmann für Menschenrechte, der im Senat zugegen war. Die Novelle regelt die rasche Einsetzung einer Nachfolgerin der Vorsitzenden des Obersten Gerichts, Malgorzota Gersdorf.

Die regierungskritische Juristin weigert sich bisher, ihren Posten zu räumen, der ihr laut Verfassung noch zwei Jahre zusteht. Anfang Juli trat ein Gesetz in Kraft, das alle Richter, die 65 Jahre und älter sind, in Ruhestand versetzt, dieser Direktive folgten bereits elf Juristen. Gersdorf soll nun so bald wie möglich durch die PiS-nahe Juristin Malgorzot Manowska ersetzt werden, die bisher im Berufungsgericht in Warschau sowie in der Richterausbildung tätig war.

Am 2. Juli hat die EU-Kommission deshalb ein neues Verfahren eingeleitet und Polen einen Monat Zeit gegeben, um die Reformen rückgängig zu machen. Die PiS will sich mit der Besetzung darum beeilen, um vollendete Tatsachen zu schaffen.

Jens Mattern, Warschau