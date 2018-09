Türkei: Österreichischer Journalist und Erdogan-Kritiker verhaftet

Der Festgenommene habe in Ankara seinen Master in Politikwissenschaften gemacht und als freier Journalist gearbeitet, so eine Sprecherin von Reporter Ohne Grenzen. Zu den Abnehmern des Journalisten zählten dabei vor allem linke Publikationen. Zuletzt war er vor allem für das in der Schweiz registrierte Onlineblatt re:volt.magazin tätig. Dabei hatte sich der Reporter auf vor allem zwei heiklen Themenfeldern bewegt: Kurdischen Belangen sowie der Politik der regierenden AK-Partei, die er aus einem linken Blickwinkel scharf kritisierte und in Artikeln als „Despotismus“ und „Unterdrückung“ bezeichnete. In einer Aussendung des re:volt.magazins hieß es: „Die Diktatur in der Türkei versucht alle Oppositionellen mundtot zu machen. Wir sind solidarisch mit all jenen, die trotz dieser Repression weiterhin für eine demokratische Türkei kämpfen!“

Seit dem Putschversuch im Juli 2016 gehen die türkischen Behörden mit extremer Härte gegen Journalisten vor. 150 Medienhäuser wurden geschlossen, Hunderte Journalisten verhaftet. Darunter immer wieder auch Korrespondenten ausländischer Medien – was zu intensiven Spannungen zwischen der EU und der Türkei führte.