Obama verschiebt Einwanderungsreform

Mexiko zeigt sich besorgt über die Entsendung von 1000 US-Nationalgardisten an die Grenze nach Texas. Der Einwanderung Zehntausender unbegleiteter Kinder aus Mittelamerika müsse mit einer langfristigen regionalen Perspektive begegnet werden. Doch die US-Behörden sind völlig überfordert.

"Schickt eure Kinder nicht Richtung Grenze." Diesen Appell richtete US-Präsident Barack Obama via ABC an Eltern in Zentralamerika: "Wenn sie es schaffen, werden sie zurückgeschickt. Was aber noch wichtiger ist: Womöglich schaffen sie es nicht."

Hintergrund: Seit Oktober sind rund 57.000 Minderjährige überwiegend aus Guatemala, Honduras und El Salvador auf der Flucht vor Mord, Gewalt und Armut in Richtung US-Grenze gewandert. Und trotz Obamas mahnender Worte reißt der Strom an Kindern nicht ab: 90.000 werden laut Schätzungen bis Ende September in Texas landen, nächstes Jahr sollen es bis zu 145.000 sein. Zum Vergleich: 2011 landeten weniger als 4000 Kinder aus diesen Ländern in den Armen des US-Grenzschutzes.

Mike Rogers, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, hätte schon eine Lösung parat: "Wieso stecken wir sie nicht wie gewöhnlich in einen Bus und schicken sie zurück", fragte er Jeh Johnson kürzlich. Als Antwort verwies der Chef des Heimatschutz-Ministeriums auf ein Gesetz aus dem Jahr 2008, wonach diese Kinder an die örtlichen Stellen des Gesundheits- und Sozialministeriums zu übergeben sind, wo sie bis zu ihrer Asyl-Anhörung betreut werden.

Der texanische Gouverneur Rick Perry hat am Montag verkündet, 1000 Mann der Nationalgarde an die texanische Grenze zu schicken, um die rund 3000 Grenzbeamten vor Ort zu unterstützen.