NSA liest sogar auf Smartphones mit

In Wien kam es am Sonntagnachmittag zu einem rege besuchten „privaten Spaziergang für Freunde der Architekturfotografie“ rund um einen angeblichen Horchposten des US-Geheimdienstes NSA in der Pötzleinsdorfer Straße. Die schlossartige Villa mit Park, die offiziell der US-Botschaft in Wien gehört, geriet in den vergangenen Tagen in den Blickpunkt des Interesses, als sie unter anderem von Grün-Politiker Peter Pilz als NSA-Sitz „geoutet“ wurde.

In diversen sozialen Netzwerken und Blogs berichteten „Spaziergänger“ bei der Villa in Währing von ihren Erlebnissen mit Polizisten und Sicherheitsleuten der US-Botschaft. Sie seien angehalten und aufgefordert worden, sich auszuweisen.

Den vollständigen Bericht dazu lesen Sie auf der Futurezone.