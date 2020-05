Norwegen: Abschied von den Terror-Opfern

Der Rechtsradikale Anders Behring Breivik tötete am 22. Juli bei einem Bombenanschlag in Oslo und bei einem anschließenden Massaker auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen. Die meisten Opfer waren Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die an einem Sommerlager der norwegischen Jungsozialisten teilnahmen.



Breivik hat beide Anschläge gestanden. Sein Motiv: Hass auf den Islam und die regierenden Sozialdemokraten. Die Tat hatte der Rechtsradikale laut eigenen Angaben neun Jahre lang geplant. Vor dem Massaker stellte er ein Manifest ins Internet, das sich gegen "Kulturmarxismus" und die Einwanderung von Muslimen richtet.



Der Attentäter sitzt in Einzelhaft. Das Verfahren gegen Breivik wird vermutlich erst 2012 stattfinden. Möglicherweise wird der 32-Jährige wegen " Verbrechen gegen die Menschlichkeit" angeklagt. Damit könnte Breivik zu 30 Jahren Haft verurteilt werden; andernfalls wären in Norwegen maximal 21 Jahre Haft möglich.