"Negative Konsequenzen": Nordkorea droht USA wegen Militärübung

Nordkorea hat mit Konsequenzen auf geplante gemeinsame Militärübungen der USA, Südkoreas und Japans gedroht. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, warnte vor "negativen Konsequenzen" für die beteiligten Staaten, wie die Staatsmedien am Sonntag meldeten.

"Rücksichtslose Machtdemonstration": Nordkorea droht mit Konsequenzen

"Diese rücksichtslose Machtdemonstration der USA, Japans und Südkoreas an den falschen Orten, nämlich in der Umgebung der Demokratischen Volksrepublik Korea, werde zweifellos negative Konsequenzen für sie selbst haben", wurde Kim von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Südkorea, Japan und die USA wollen ab 15. September ihr jährliches Verteidigungsmanöver "Freedom Edge" abhalten.