Nordkorea bereit für Gespräche mit Südkorea

Nordkorea hat sich nach Angaben aus Seoul zu hochrangigen Gesprächen mit Südkorea kommende Woche bereit erklärt. Wie das südkoreanische Vereinigungsministerium am Samstag mitteilte, sollen am Donnerstag im Grenzort Panmunjom Gespräche über logistische Fragen im Zusammenhang mit dem für Ende April geplanten Gipfeltreffen von Nord- und Südkorea geführt werden.

Beide Seiten würden jeweils drei Vertreter entsenden, erklärte das Ministerium. Die beiden koreanischen Staaten hatten sich in den vergangenen Monaten angenähert. Anlass waren die Olympischen Winterspiele im Februar im südkoreanischen Pyeongchang, die Nordkorea für eine Charmeoffensive nutzte. Zur Eröffnungsfeier schickte Machthaber Kim Jong-un seine Schwester Kim Yo-jong, die eine Einladung an den südkoreanischen Staatschef Moon Jae-in für ein Gipfeltreffen in Pjöngjang überbrachte.

Bis Ende Mai soll auch ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim stattfinden. Beide hatten sich dazu bereit erklärt, Zeitpunkt und Ort des Gipfels sind aber noch unklar.