Als erster nordkoreanischer Staatschef seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Freitag die Grenze überquert und südkoreanischen Boden betreten. Er wurde direkt an der Demarkationslinie in der gemeinsamen Sicherheitszone von südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in empfangen. Das Treffen der beiden Staatschefs war von demonstrativer Herzlichkeit gezeichnet.