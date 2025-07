1977 als Tochter eines kurdischen Vaters und einer türkischen Mutter in Ankara geboren, floh sie als junges Mädchen in die Niederlande. Nach Stationen bei den Sozialisten und den Sozialdemokraten hob sie schließlich als Shootingstar bei der VVD ab.

So auch in ihrem neuen Wahlprogramm, das sie am Freitagabend präsentierte: Neben Steuererleichterungen für Unternehmer, Deregulierung und Sozialkürzungen fordert ihre VVD nicht weniger als eine radikale „Systemänderung“ im Asylbereich: Asylwerber sollen künftig nur noch über Wiederansiedlung ins Land kommen dürfen; an den Grenzen soll strikt abgewiesen werden. Insgesamt soll die Zahl der Ankömmlinge dadurch „möglichst auf null“ sinken. Auch die „Auswüchse der Arbeitsmigration“ will Yesilgöz massiv beschränken. Wer bestimmte Kriterien nicht erfüllt, muss das Land verlassen. Auch dem Familiennachzug soll ein Ende bereitet werden.

Yesilgöz’ harte Linie ist umstritten, auch innerhalb der Partei. Kürzlich wurde bekannt, dass Parteikollegen ihre Fehltritte in einer Whatsapp-Gruppe dokumentieren. Die Parteijugend kritisiert sie unlängst offen für ihre Attacken gegen den Linksbündnis-Chef Frans Timmermans – mit dem sie nach dem 29. Oktober wohl koalieren müsste. So sagen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Kein Partei wird den Prognosen zufolge eine absolute Mehrheit im niederländischen Parlament erreichen.