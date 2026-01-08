Glatze nach Wahl-Niederlage: FDP-Politikerin verwettet Haare

Sollte die FDP bei der Wahl in Baden-Württemberg im März aus dem Landtag fliegen, dann wird die neue FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner die Wahlniederlage am eigenen Leib spüren. Genauer am Kopf. In der Schwäbischen Zeitung ist die Politikerin nämlich eine haarige Wette eingegangen: "Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen. Alles weg. Radikal", sagte die Politikerin der Zeitung.

Sie liebe ihre Haare, sagte Büttner. Und sie ist sich sicher, dass sie ihre Locken auch nach der Landtagswahl im Südwesten behalten darf. "Aber Sie werden mich niemals mit Glatze erleben. Weil wir sicher in den Landtag einziehen." Die FDP habe in den vergangenen Jahren von Wahlprognose bis Wahlergebnis immer zugelegt. "Sie erleben mich am Wahlabend strahlend und mit voller Haarpracht", lautet die Prognose von Büttner.