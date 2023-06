Neun Tote bei Islamisten-Angriff auf Hotel in Mogadischu

Sicherheitskräfte hätten die sechsstündige Belagerung des Hotels Pearl Beach in der Nacht auf Samstag beendet, indem sie die Rebellen erschossen hätten, berichtete der Sender SNTV am Samstag. Laut Polizei wurden 84 Menschen aus dem Gebäude gerettet.

Sicherheitskreise bestätigten gegenüber der Nachrichtenagentur AFP das Ende des Angriffs. Ein AFP-Journalist berichtete von zahlreichen Rettungswagen in der Nähe des Hotels. Augenzeugen hatten am Freitagabend von Schüssen und Explosionen an dem Hotel am beliebten Lido Beach berichtet. "Ich war in der Nähe des Pearl Beach Restaurants, als sich (eine) heftige Explosion vor dem Gebäude ereignete", sagte etwa Abdirahim Ali.