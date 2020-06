Neuer Terror in Israel: Ruf nach Härte

Es sind nun drei Attentate innerhalb kurzer Zeit, bei denen palästinensische Angreifer mit einem Automobil in eine Menschengruppe rasen. Im Oktober starb dabei ein Säugling. Und in der Vorwoche wurde einem rechten israelischen Aktivisten in den Kopf geschossen. Seitdem kommt es in Jerusalem täglich zu Ausschreitungen. Auch Mittwoch lieferten sich Palästinenser und israelische Polizisten auf dem Tempelberg wilde Auseinandersetzungen, als jüdische Aktivisten versucht hatten, auf die den Muslimen heilige Stätte zu gelangen. Es gab Dutzende Verletzte.

Nach den jüngsten Attacken wird der Ruf nach Härte lauter. Bautenminister Uri Ariel forderte Premier Netanyahu auf, Gewalttäter gnadenlos zu bestrafen: „Wer den Terrorismus nicht bekämpft, lädt zur nächsten Attacke ein.“ Wirtschaftsminister Naftali Bennett geht noch einen Schritt weiter: „(Palästinenserpräsident) Abbas ist der Fahrer des Todesautos in Jerusalem.“ Israel müsse die palästinensische Einheitsregierung als terroristische Behörde ansehen und so behandeln. Zudem forderte er in der New York Times eine Abkehr von der Zwei-Staaten-Lösung: „Zum Schutz seiner Sicherheit kann Israel nicht das Entstehen eines Palästinenserstaates erlauben.“