Neue slowakische Regierung wird am Montag ernannt

In der Slowakei wird Präsidentin Zuzana Caputova bereits am Montag die neue Beamtenregierung offiziell ernennen. Das gab die Präsidentschaftskanzlei am Freitag über die staatliche Nachrichtenagentur TASR bekannt. Ursprünglich war die Ernennung erst für die Tage im Laufe der kommenden Woche angekündigt.