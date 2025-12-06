Neue EU-Einschätzung könnte Syrien-Abschiebungen erleichtern

Eine neue Einschätzung der EU-Asylagentur (EUAA) könnte Abschiebungen nach Syrien erleichtern. Zumindest geht das Innenministerium davon aus.

Das diese Woche veröffentlichte Papier schätzt die Lage in der Hauptstadt Damaskus als sicher ein. Zudem hätten Gegner des früheren Machthabers Baschar al-Assad keine Verfolgung mehr zu befürchten. Das gilt freilich nicht für Volksgruppen wie Alawiten und Christen. Auch Verfolgung wegen sexueller Orientierung bleibt bestehen.

Ein Schlüssel-Ergebnis der EUAA ist nach deren Bekunden, dass Deserteure und Wehrdienstverweigerer des Assad-Regimes nicht länger dem Risiko von Verfolgung ausgesetzt seien. Ein Flüchtlingsstatus ist dagegen nun für Personen berechtigt, die mit den früheren Machthabern assoziiert werden, wie die Alawiten, deren Religionsgemeinschaft die Assad-Familie angehört. Auch Christen und Drusen sind gefährdet. Gleiches gilt für Palästinenser, die nicht länger von UN-Schutz profitieren können.