Neue Attacke gegen May macht Parteitag zum Überlebenskampf

Druck auf Premierministerin.

Vor dem am Sonntag beginnenden Parteitag der regierenden britischen Konservativen bringt sich Erzfeind Johnson in Stellung .Nichts an der Attacke war überraschend, nicht der Zeitpunkt, zwei Tage vor Eröffnung des Parteitages, nicht die Taktik: Boris Johnson, vor wenige Wochen mit großem Theaterdonner abgetretener Außenminister hatte sich in seiner quasi-Hauszeitung, dem streng konservativen telegraph wieder einmal die Titelseite reservieren lassen. Dort drosch der exzentrische Politik-Star gewohnt wortgewaltig auf Premierministerin Theresa May und ihre Pläne für den britischen EU-Ausstieg ein. Mit ihrer rückgratlosen Haltung habe sich die Regierungschefin von den EU-Verhandlern vorführen lassen. Das Ergebnis sei nichts anderes als eine „intellektuelle und moralische Erniedrigung“ für Großbritannien. Auch die Einwilligung Mays in die von der EU verlangte Abschlusszahlung vor dem britischen Austritt sei eine Katastrophe.

Johnson war einer der führenden Köpfe der Kampagne für den Brexit vor der Volksabstimmung 2016 und macht sich seither für den „harten Brexit“ stark, also den Abbruch aller Brücken zur EU. In seinem telegraph-Kommentar plädiert er für ein Handelsabkommen Großbritanniens mit der EU, so wie es Kanada ausgehandelt hat.