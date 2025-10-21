"Nazi-Ideologie" bei Republikanern: Trump zum Handeln aufgefordert
Der führende Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, hat Präsident Donald Trump aufgefordert, die Nominierung eines Spitzenbeamtenkandidaten wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen zurückzuziehen. "Die zweite Woche in Folge bekommen wir einen beunruhigenden Bericht über junge republikanische Mitarbeiter, die Nazi-Ideologie und rassistischen Müll feiern, wenn sie glauben, dass niemand zuhört", sagte Schumer im Senat.
Ingrassia: Martin-Luther-King-Feiertag gehört in "Hölle"
Damit reagierte er auf Enthüllungen des Portals Politico über Paul Ingrassia, der das "Office of Special Counsel" leiten soll. Die unabhängige Bundesbehörde schützt Whistleblower im öffentlichen Dienst. Politico hatte berichtet, der 30-Jährige habe in einem Chat unter anderem erklärt, der Martin-Luther-King-Feiertag gehöre in die "Hölle", und sich selbst als jemanden mit "Nazi-Tendenzen" bezeichnet.
Schumer nannte die Äußerungen "gefährlich" und forderte, Ingrassia dürfe "niemals wieder Führungsposition innerhalb der Republikanischen Partei oder der Regierung bekleiden". Schumers republikanischer Gegenpart im Senat, John Thune, hofft laut US-Medien, dass das Weiße Haus Ingrassias Nominierung zurückzieht. Diese müsste im Senat bestätigt werden.
"Ich liebe Hitler": Geleakte Nachrichten aus Telegram-Chats
Der Politico-Bericht ist Teil einer Serie von Recherchen, in denen das Portal auch Tausende geleakte Nachrichten aus Telegram-Chats der "Young Republicans" - der Jugendorganisation der Republikaner - ausgewertet hatte. In einem weiteren Bericht hieß es, die Polizei des US-Kapitols sei wegen einer amerikanischen Flagge mit Hakenkreuzsymbol in das Büro eines republikanischen Abgeordneten gerufen worden. Der Abgeordnete gibt an, nichts damit zu tun zu haben.
In den Chats der "Young Republicans" fanden sich laut Politico zahlreiche rassistische, antisemitische und gewaltverherrlichende Kommentare. So soll eine Person demnach geschrieben haben: "Ich liebe Hitler", eine andere habe angedeutet, politische Gegner in Gaskammern ermorden zu wollen. Vizepräsident JD Vance verteidigte die Nachrichten zwar nicht, bezeichnete sie aber als jugendliche "Dummheiten". Laut Politico sind die meisten Mitglieder der Chats zwischen Mitte 20 und Mitte 30.
Sowohl Demokraten als auch Republikaner zeigten sich empört. Gleichzeitig verwiesen Vance und andere Republikaner auf geleakte Textnachrichten eines Demokraten aus dem Bundesstaat Virginia, der 2022 laut US-Medien die Ermordung eines republikanischen Gegners gefordert hatte.
Kommentare