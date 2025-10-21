"Nazi-Ideologie" bei Republikanern: Trump zum Handeln aufgefordert

Der führende Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, hat Präsident Donald Trump aufgefordert, die Nominierung eines Spitzenbeamtenkandidaten wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen zurückzuziehen. "Die zweite Woche in Folge bekommen wir einen beunruhigenden Bericht über junge republikanische Mitarbeiter, die Nazi-Ideologie und rassistischen Müll feiern, wenn sie glauben, dass niemand zuhört", sagte Schumer im Senat. Ingrassia: Martin-Luther-King-Feiertag gehört in "Hölle" Damit reagierte er auf Enthüllungen des Portals Politico über Paul Ingrassia, der das "Office of Special Counsel" leiten soll. Die unabhängige Bundesbehörde schützt Whistleblower im öffentlichen Dienst. Politico hatte berichtet, der 30-Jährige habe in einem Chat unter anderem erklärt, der Martin-Luther-King-Feiertag gehöre in die "Hölle", und sich selbst als jemanden mit "Nazi-Tendenzen" bezeichnet.

Schumer nannte die Äußerungen "gefährlich" und forderte, Ingrassia dürfe "niemals wieder Führungsposition innerhalb der Republikanischen Partei oder der Regierung bekleiden". Schumers republikanischer Gegenpart im Senat, John Thune, hofft laut US-Medien, dass das Weiße Haus Ingrassias Nominierung zurückzieht. Diese müsste im Senat bestätigt werden. "Ich liebe Hitler": Geleakte Nachrichten aus Telegram-Chats Der Politico-Bericht ist Teil einer Serie von Recherchen, in denen das Portal auch Tausende geleakte Nachrichten aus Telegram-Chats der "Young Republicans" - der Jugendorganisation der Republikaner - ausgewertet hatte. In einem weiteren Bericht hieß es, die Polizei des US-Kapitols sei wegen einer amerikanischen Flagge mit Hakenkreuzsymbol in das Büro eines republikanischen Abgeordneten gerufen worden. Der Abgeordnete gibt an, nichts damit zu tun zu haben.