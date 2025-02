Nawalnys Todestag: Politische Verfolgung in Russland hält an

Zusammenfassung Ein Jahr nach Nawalnys Tod bleibt die politische Verfolgung in Russland ungebrochen, um Oppositionelle abzuschrecken.

Im Exil kämpfen Putin-Gegner mit Zerrissenheit und versuchen, aus dem Ausland Einfluss auf Russland zu nehmen.

Nawalnys Organisation und seine Witwe setzen den Kampf gegen Korruption und Machtmissbrauch fort, trotz großer Risiken.

Die Erinnerung an Alexej Nawalny lebt, doch der russische Machtapparat fürchtet sie.

Vor einem Jahr wurde der Oppositionsführer, der wichtigste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin, im Straflager "Polarwolf" in der Arktisregion zu Tode gequält. An seinem Grab in Moskau auf dem Friedhof Borissowskoje legen Menschen trotz drohender Repressionen und polizeilicher Beobachtung Blumen nieder. Zugleich geht die Justiz in ganz Russland weiter rigoros gegen Andersdenkende vor.

Vor allem sollen die Hunderten politischen Gefangenen abschreckend wirken und jeden Widerstandsgeist im Keim ersticken. Die Liste der inhaftierten Gegner Putins und seines Angriffskrieges gegen die Ukraine ist lang. Die in Moskau verbotene, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Menschenrechtsorganisation Memorial listet 785 politische Gefangene auf. Drei Anwälte Nawalnys sind im Jänner zu langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie den Putin-Gegner verteidigt hatten. Und Nawalny, der an seinem Todestag am 16. Februar erst 47 Jahre alt war, ist auch nicht der Einzige, der in Gefangenschaft starb.

Politische Verfolgung nach Nawalnys Tod ungebrochen Wer Nawalny als Vorbild stilisiert oder auch seinen Anti-Korruptions-Fonds FBK unterstützt, riskiert viele Jahre Haft wegen Extremismus. Nawalnys politische Bewegung gegen die verbreitete Schmiergeldkultur und Machtmissbrauch ist verboten. Und auch nach seinem Tod werden die Gesetze gegen Andersdenkende in Russland weiter verschärft. Seine im Exil arbeitenden Anhänger und nicht zuletzt seine Witwe Julia Nawalnaja müssen auch in der EU um ihr Leben fürchten. Der russische Auslandsgeheimdienst SWR warnte kurz vor Nawalnys Todestag öffentlich vor möglichen Anschlägen auf Vertreter der russischen Opposition im Ausland. Putins Spionageapparat behauptete, dass der ukrainische Geheimdienst solche Taten plane und Russland in die Schuhe schieben wolle. Aber etwa der im vergangenen Jahr bei einem Gefangenenaustausch freigelassene Oppositionelle Ilja Jaschin macht klar, dass es sich vielmehr um eine für den Kreml typische offene Drohung handle: Kein Gegner Putins solle sich sicher fühlen können - egal wo.

Opposition in Russland weitgehend ausgeschaltet Der Kreml hat kritische Medien und die Opposition weitgehend ausgeschaltet. Viele Gegner Putins schweigen aus Angst um ihr Leben. Aktiv sind im Land allenfalls noch kraftlose Reste einer liberalen Opposition. Der Gründer der zumindest auf lokaler Ebene noch vertretenen Oppositionspartei Jabloko, Grigori Jawlinski, fordert auch mit Blick auf die Wiederannäherung der USA und Russlands einen Waffenstillstand in der Ukraine. "Jetzt ist die allererste Aufgabe, einen Waffenstillstand zu erreichen. Ohne das kann es keine positiven Veränderungen geben", sagt Jawlinski, der immer wieder Interviews gibt. Jabloko, wo Nawalny einst auch zeitweilig Mitglied war, beklagt seit langem einen immer autoritäreren Kurs unter Kremlchef Putin.

Putin-Gegner im Exil haben einen schweren Stand Die Kremlgegner im Ausland haben es ebenfalls schwer, wenn auch auf andere Weise. Viele sind seit langem im Exil, andere sind in den fast drei Jahren des Kriegs gegen die Ukraine geflüchtet. Die Oppositionellen Jaschin und Wladimir Kara-Mursa sowie Oleg Orlow von Memorial mussten gegen ihren Willen Russland verlassen. Nun fehlen die Rückkoppelung an eine Basis in Russland, eine gemeinsame Strategie - und vorerst jede Aussicht, an den Verhältnissen etwas zu ändern. "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie eine große Rolle spielen werden, dieses Regime in die eine oder andere Weise zu beeinflussen", sagt der Politologe Jan Matti Dollbaum. Der Assistenzprofessor an der Uni Fribourg in der Schweiz hat über die russische Opposition geforscht. Man müsse nicht unbedingt im Land präsent sein. "Aber man muss schon die Möglichkeit haben, in Russland zumindest Leute zu mobilisieren zu irgendeiner Art von Handlung. Und das ist doch sehr schwierig." Trotzdem hält Dollbaum die Arbeit der Exil-Opposition für nützlich, weil sie Kommunikationskanäle mit einer möglichen Elite für eine Zeit nach Putin schaffe.

Nawalnys Stiftung dreht weiter Enthüllungsvideos Nawalnys Organisation FBK recherchiert von außen weiter zu Korruption in der russischen Elite und produziert pikante Enthüllungsvideos. Zuletzt ging es um angebliche Escort-Girls im staatlich kontrollierten Ölkonzern Rosneft. Doch zu Aktionen von symbolischem Widerstand in Russland rufen die Nawalny-Leute nicht mehr auf - zu groß ist das Risiko für diejenigen, die mitmachen würden. Julia Nawalnaja hat angekündigt, das Werk ihres toten Mannes fortzusetzen. "Wenn die denken, dass sie Alexej töten können und damit alles endet, dann täuschen sie sich", sagte sie in einem Time-Interview. "Ich habe gesehen, wie dieser Verlust viele Menschen tief, tief trifft, und ich möchte sie wirklich unterstützen, ihnen eine Art Hoffnung geben." Nawalnaja habe eindrücklich bewiesen, dass der Verlust sie nicht unfähig mache zu handeln, sagt Dollbaum der Deutschen Presse-Agentur. "Im Gegenteil, sie hat vielleicht auch Kraft geschöpft daraus, seine Sache weiterzuführen." Zweifel hat er, ob sie ähnlich öffentlich wirken kann wie ihr charismatischer Mann. "Er konnte die Probleme Russlands aus seiner liberalen Sicht knapp formulieren, humorvoll pointieren und daraus Handlungsaufforderungen ableiten."

Demos und Anti-Kriegskomitees Von Berlin aus tourt Putin-Gegner Jaschin durch die europäischen Hauptstädte, um der jungen russischen Emigration Mut zu machen. Gemeinsam mit Kara-Mursa und Nawalnaja organisiert er Demos gegen Putin und den Ukraine-Krieg. Michail Chodorkowski, der ehemalige Chef des Ölkonzerns Yukos und dann zehn Jahre politischer Gefangener, fördert aus dem Exil oppositionelle Projekte und Medien. Einem 2022 gegründeten Anti-Kriegskomitee Russlands gehören Chodorkowski, Kara-Mursa, Ex-Schachweltmeister Gari Kasparow und der frühere Abgeordnete Dmitri Gudkow an. Was die Exil-Opposition aber schwächt, ist ihre innere Zerrissenheit. Es geht um strategischen Richtungsstreit, um Geld, um die angebliche Nähe zur russischen Staatsmacht, um Eitelkeiten. Das Nawalny-Lager fühlt sich dabei als Avantgarde und schließt deshalb ungern Bündnisse mit anderen. Ein Jahr nach Nawalyns Tod und drei Jahre nach Kriegsbeginn schreibt das russische Exilmedium "Meduza" deshalb: "Die Exil-Opposition ist in der Krise." Wohl auch deshalb rief Nawalnaja in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Westen dazu auf, mit den "Millionen Russen" in der Emigration zusammenzuarbeiten. Sie alle hofften auf eine Rückkehr nach Russland, sobald dies möglich ist. Und sie geht zu dem bitteren Jahrestag ein weiteres großes Projekt an: Auf dem Borissowskoje-Friedhof in Moskau soll schon bald ein Denkmal entstehen für Nawalny, den Kämpfer für ein freies Russland.