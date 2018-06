NATO-Generalsekretär: Falscher Babtschenko-Mord schadet Medien

Nach dem vorgetäuschten Mord an dem kremlkritischen russischen Journalisten Arkadi Babtschenko warnt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor negativen Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit von Medien. "Ich bedauere, dass dieser Vorfall das Vertrauen in die freie Presse untergraben und dazu gebraucht werden könnte, Propaganda anzuheizen", sagte Stoltenberg am Freitag.

Das beste Mittel gegen Falschnachrichten seien freie und unabhängige Medien, die Fakten checken und Quellen prüfen. "Das ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Demokratie," sagte er beim Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel.