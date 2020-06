Ukraine: Hochsaison für "Wendehälse"

Fraktionssprecher Oleksandr Jefremow hatte da sinngemäß erklärt, die Partei sei von Janukowitschs engstem Kreis über Jahre als Geisel genommen worden. Serhi Bykow nennt das einen kleinen Maidan innerhalb der Partei der Regionen – knapp 90 Tote waren dafür nötig.

"Wer kein Parteimitglied war, hat keine Posten bekommen", sagt Serhi Bykow. Janukowitsch und die "Familie", das sei so eine Art "Schlussstein" eines Gewölbes gewesen. Mit seiner Flucht sei das ganze System kollabiert. Jetzt brauche die Partei, die Serhi Bykow von Grund auf pro-europäisch nennt, einen Neustart. "Ich habe immer gesagt, dass Janukowitsch tödlich für die Ukraine ist, das ganze Land hat nur für eine Familie gearbeitet", sagt der Jungpolitiker. Und schnell fügt er hinzu: Zur "Familie" habe er nie enge Kontakte gehabt.

Aus der Sicht der Revolutionäre ist das blanker Zynismus. "Wendehälse", die völlig aus dem politischen Leben verschwinden und besser still sein sollten, seien jene, die jahrelang die Protektion der Partei genossen, viel Geld verdient und dann als das System in den letzten Zügen lag, die Seiten gewechselt hätten. Denn, so sagt ein dem Umsturz freundlich gesinnter Kleinunternehmer: "Diese Leute haben viele, viele Grenzen überschritten, nicht erst in der Vorwoche. Außerdem sind hier viele Menschen gestorben – und das werde man niemals vergessen."

Praktisch die gesamte Spitze der gefallenen Regierung hat sich mit dem Umsturz in Kiew ins Ausland abgesetzt oder ist in der Ukraine auf der Flucht. Und zuletzt hatten sogar die Spitzen der Opposition damit zu kämpfen, Abgeordnete der Partei der Regionen zu Abstimmungen ins Parlament zu bewegen – um so die Glaubwürdigkeit der Obersten Rada zu erhalten. Viele der Abgeordneten hätten Angst, heißt es.