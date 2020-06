Mos Def ließ sich zwangsernähren

Eine Arztpraxis irgendwo auf der Welt. Ein Mann in orangem Sträflingsoverall, an Händen und Füßen in Ketten gelegt, geht in den Raum und setzt sich auf einen Stuhl, der einen an den Zahnarzt erinnert. Die Hände werden festgeschnallt, ebenso der Kopf. Medizinisches Personal bereitet eine Ernährungssonde vor, schmiert sie mit Gleitgel ein und führt sie langsam in die Nase des Gefangenen ein. Angst macht sich in seinem Gesicht breit. Millimeter für Millimeter dringt die Sonde tiefer ein, der dunkelhäutige Mann krümmt sich vor Schmerzen, verkrampft seine Beine und krächzt nach einigen Minuten: "Stop, stop. Please, stop."

Der Bitte wird Folge gleistet, denn bei dem Gefangenen handelt es sich um Yasiin Bey, besser bekannt als Mos Def. Der Rapper und Schauspieler hat sich freiwillig diesem Selbstversuch unterzogen. Echte Gefangene des umstrittenen Haftanstalt Guantanamo Bay auf Kuba haben diese Möglichkeit nicht. Täglich müssen sie sich zwei Mal für circa zwei Stunden dieser Prozedur unterziehen.