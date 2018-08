Mohammed-Karikaturenwettwerb erzürnt Islamisten in Pakistan

Mit einem Protestmarsch auf die Hauptstadt Islamabad wollen Islamisten die Regierung Pakistans zum Abbruch der Beziehungen zu den Niederlanden zwingen. Ihr Zorn entzündet sich an dem Plan des islamkritischen niederländischen Abgeordneten Geert Wilders, einen Wettbewerb der Karikaturen des Propheten Mohammed zu organisieren.

Die Islamisten der Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) des Klerikers Khadim Rizvi brachen am Mittwoch in der ostpakistanischen Stadt Lahore zu ihrem Marsch auf. "Wir werden nur die Ausweisung des niederländischen Botschafters akzeptieren", sagte Rizvi vor seinen Unterstützern in Lahore. "Wir werden die Hauptstadt wieder blockieren", erklärte der Sprecher der TLP, Zubair Kasuri. "Wir werden für die Ehre unseres Propheten sterben."

Im vergangenen Jahr hatten Rizvis Anhänger bereits den Justizminister mit Demonstrationen gegen ein angeblich gotteslästerliches Gesetz zum Rücktritt gezwungen. Über Wochen blockierten sie eine Zufahrt nach Islamabad.