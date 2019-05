Misslungene Ei-Attacke auf australischen Premier

Umstrittene Asylpolitik

In Australien wird am Samstag nächster Woche ein neues Parlament gewählt. Morrison, der seit vergangenem Sommer an der Spitze der Regierung steht, muss um sein Amt bangen. Der 50-jährige ist Vorsitzender der der liberl-konservatien Liberal Party of Australia. Er übernahm das Amt des Premierministers im Vorjahr, nachdem sein Vorgänger Malcolm Turnbull wegen ausbleibender Wahlerfolge den Rückhalt in der Partei verloren hatte.

Morrison droht nun ein ähnliches Schicksal: Nach den Umfragen kann die sozialdemokratische Labor-Partei auf einen Regierungswechsel hoffen. Die Ei-Angreiferin wollte nach australischen Medienberichten gegen die Asylpolitik des Premierministers protestieren.

Morrison reagierte via Twitter

Asylsuchende, die kein Einreisevisum vorweisen können, werden in Australien in Einwanderungshaft genommen und in Internierungslagern in In- oder Ausland untergebracht. Ein bekanntes Lager befindet sich auf der Flüchtlingsinsel Manus, die zum Staatsgebiet von Papua-Neuguinea gehört.

Morrison selbst schrieb zu dem Angriff auf Twitter lapidar, er habe sich Sorgen um eine ältere Frau gemacht, die dabei zu Boden gegangen sei. "Ich habe ihr hochgeholfen und sie in den Arm genommen."