Nach Militärputsch: Mann mit 5 Mio. Euro im Koffer festgenommen

Mit rund fünf Millionen Euro im Gepäck ist ein enger Mitarbeiter des gestürzten Präsidenten von Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, in Portugal festgenommen worden - nur knapp drei Wochen nach dem undurchsichtigen Militärputsch in dem westafrikanischen Küstenstaat. Der Mann wurde am Sonntag nach der Landung auf dem Lissabonner Militärflughafen Figo Maduro in Gewahrsam genommen. Am Montag sei er unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden, weil ihm nach portugiesischem Recht weniger als fünf Jahre Haft drohten, teilte die portugiesische Kriminalpolizei mit.

Die Identität des Verdächtigen wurde zwar nicht bekanntgegeben. Die staatliche Nachrichtenagentur Lusa, der TV-Sender CNN Portugal und weitere Medien berichteten aber unter Berufung auf Ermittlerkreise, es handle sich um den "rechten Arm" des unter unklaren Umständen abgesetzten Staatschefs. An Bord des Privatflugzeugs sei unter anderem auch Embalós Ehefrau gewesen, hieß es. Diese sei aber nicht festgenommen worden. Aktueller Aufenthaltsort von Embaló ist unbekannt Guinea-Bissaus Militär hatte Ende November kurz vor der Veröffentlichung von Wahlergebnissen verkündet, die Macht in dem portugiesischsprachigen Küstenstaat mit rund 2,2 Millionen Einwohnern übernommen zu haben. Embaló wurde nach eigenen Angaben zunächst festgenommen und reiste wenige Tage später über den Senegal und Republik Kongo nach Marokko aus.